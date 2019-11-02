Tapu harcı gerçek değer üzerinden alınacak

02.11.2019 14:42

Tapu harçlarına yönelik düzenleme hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Adaletli olması adına gerçekten satış fiyatı, gerçek değeri neyse bu değere ilişkin tapu harcının da o değer üzerinden alınmasıdır" dedi.