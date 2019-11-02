Tapu harcı gerçek değer üzerinden alınacak
Tapu harçlarına yönelik düzenleme hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Adaletli olması adına gerçekten satış fiyatı, gerçek değeri neyse bu değere ilişkin tapu harcının da o değer üzerinden alınmasıdır" dedi.
02.11.2019 14:42
Tapu harçlarına yönelik düzenleme hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Adaletli olması adına gerçekten satış fiyatı, gerçek değeri neyse bu değere ilişkin tapu harcının da o değer üzerinden alınmasıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com