Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı

Türk futbolunun altın ayakkabı sahibi efsane golcüsü Tanju Çolak, Samsunspor takım otobüsünün Malatyaspor deplasmanına giderken yaptığı kazanın yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı.

20 Ocak 1989 yılında gerçekleşen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği acı olay Türk futbolunda derin yaralar açarken, futbola Samsunspor'da başlayan ve kulübün ilk gol kralı unvanının sahibi Çolak, vefat eden futbolcu ve teknik ekip üyelerini rahmetle andı.

Tanju Çolak paylaştığı mesajda, "20 Ocak 1989... Futbol şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kapkara bir gündü o gün. Gözyaşlarım hiç durmadı günlerce. Unutmadık, unutmayacağız. Arkadaşlarımı özlem ve rahmetle anıyorum. Mekanınız cennet olsun. Sizi çok ama çok özlüyorum ve seviyorum" ifadelerini kullandı.

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

Lig maçı için 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynayacağı maç için bu kente giden Samsunspor takımı sabah saaat 09:30 sularında Amasya'nın Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış ve otobüs uçuruma yuvarlanmıştı. Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü, şoförünü kaybetmişti. Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomic ise Yugoslavya'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış ve/veya sakat kalmıştı.

ONUR ŞAMPİYONU İLAN EDİLDİLER

Trafik kazasından dolayı Samsunspor 1988-89 sezonuna devam edememiş, sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayılmıştı. Buna rağmen federasyon tarafından sağlanan özel statü ile ligde bırakılarak "Onur Şampiyonu" ilan edilmişti.