Tanguy Ndombele'nin Tottenham Hotspur Formasıyla Yükselişi
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Tanguy Ndombele'nin Tottenham Hotspur Formasıyla Yükselişi

04.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:18

2019 yılında Olimpik Lyon'dan transfer edilen Fransız yıldız Tanguy Ndombele, Spurs formasıyla ilk sezonunda beklentilerin altında kalmıştı. Jose Mourinho'nun kendisine daha hücumcu bir rol vermesiyle oyununu bulan Ndombele, orta sahanın kilit oyuncularından biri haline geldi.

2019 yılında Olimpik Lyon'dan transfer edilen Fransız yıldız Tanguy Ndombele, Spurs formasıyla ilk sezonunda beklentilerin altında kalmıştı. Jose Mourinho'nun kendisine daha hücumcu bir rol vermesiyle oyununu bulan Ndombele, orta sahanın kilit oyuncularından biri haline geldi.

Tanguy Ndombele'nin Tottenham Hotspur Formasıyla Yükselişi

Kaynak: Dugout

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