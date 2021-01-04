Tanguy Ndombele'nin Tottenham Hotspur Formasıyla Yükselişi

2019 yılında Olimpik Lyon'dan transfer edilen Fransız yıldız Tanguy Ndombele, Spurs formasıyla ilk sezonunda beklentilerin altında kalmıştı. Jose Mourinho'nun kendisine daha hücumcu bir rol vermesiyle oyununu bulan Ndombele, orta sahanın kilit oyuncularından biri haline geldi.