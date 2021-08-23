Talasgücü Belediyespor Ramazan Taş ile yeniden anlaştı

Talasgücü Belediyespor iç transferde Ramazan Taş ile yeniden anlaşma sağladı.

Talasgücü Belediyespor iç transferde Ramazan Taş ile yeniden anlaşma sağladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi hem iç transferde hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Talasgücü Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon takımımızda forma giyen Ramazan Taş ile yola devam ediyoruz. Tecrübeli oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı