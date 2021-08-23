Talasgücü Belediyespor Ramazan Taş ile yeniden anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talasgücü Belediyespor Ramazan Taş ile yeniden anlaştı

Talasgücü Belediyespor Ramazan Taş ile yeniden anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Talasgücü Belediyespor iç transferde Ramazan Taş ile yeniden anlaşma sağladı.

Talasgücü Belediyespor iç transferde Ramazan Taş ile yeniden anlaşma sağladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi hem iç transferde hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Talasgücü Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon takımımızda forma giyen Ramazan Taş ile yola devam ediyoruz. Tecrübeli oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Tarkan Haluk Levent Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Talasgücü Belediyespor Ramazan Taş ile yeniden anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 08:50:22. #1.15#

title