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Talasgücü Belediyespor kayıpsız ilerliyor

Talasgücü Belediyespor kayıpsız ilerliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Talasgücü Belediyespor ligin 7.haftasında evinde oynadığı maçta Elbistanspor'u 2-1 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

Talasgücü Belediyespor ligin 7.haftasında evinde oynadığı maçta Elbistanspor'u 2-1 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-Lacivertliler ligde geride kalan 7.hafta sonunda 7 galibiyet alarak 21 puanla zirvedeki yerini korudu.

Talasgücü Belediyespor ligin 7.haftasında sahasında oynadığı maçta Kahramanmaraş ekibi Elbistanspor'u ilk yarıda Muhammet Özdemir ve Muhammed Sak'ın golleriyle 2-1 yendi. Şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Talasgücü Belediyespor maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Talasgücü Belediyespor ligin 8.haftasında deplasmanda Ürgüpspor'a konuk olacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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