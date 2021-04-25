Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi
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Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Lille, Burak Yılmaz'ın iki gol ve bir asistle oynadığı karşılaşmada Lyon karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Burak'ın sahnede olduğu maçta Lille, Lyon'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Fransız ekibi Lille üç Türk futbolcu Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ı göklere çıkardı. Maça damgasını vuran Burak, Lille kulübünün resmi hesaplarını fotoğraflarıyla süsledi.

Ligue 1'de Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Lyon'u 3-2 mağlup etti. Burak Yılmaz attığı 2 gol ve 1 asistle takımına adeta hayat verdi. Yusuf Yazıcı, Burak'ın bir golünde asist yaptı. Bu sonuçla son yıllarda lige ambargo koyan Neymar ve Mbappe'nin takımı PSG'nin umutları azaldı.

Takımının 2-0 geride düştüğü maçta 2 gol ve 1 asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi

METHİYELER DÜZÜLDÜ

Burak'ın patlama yaptığı maçta Lille taraftarları ve futbolseverler, 35 yaşındaki tecrübeli golcü için methiyeler düzdü. Fransız ekibinin resmi hesapları da Burak Yılmaz'ı yere göğe sığdıramadı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Geçtiğimiz haftalarda düşük performans gösterdiği sebebiyle Fransa'da bazı kesimlerden yaşı sebebiyle eleştiriler alan Burak, Lyon maçında yaptıklarıyla cevap vermiş oldu. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Burak, EURO 2020'deki en önemli gol silahımız olacağını da ispat etti.

Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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