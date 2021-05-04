Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu
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Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Erzurum Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maçın son anlarında Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye indiren takımından daha çok heyecan yaşadı. Taç atışı kullanacak oyuncusun topu hızlıca vermek isteyen Vural, o anda yere düştü. 68 yaşındaki Vural'ın yere düşmesi futbolseverlerin yüreğini burktu. Oyuna girmemek için direten ve kendisine küfreden futbolcuyla uğraşan Vural'ın tüm olumsuzluklara rağmen kazanmak için gösterdiği özveri alkış topladı.

68 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural'ın dün akşam Erzurum-Fenerbahçe maçında yere düştüğü anlar futbolseverlerin yüreğini burktu. Kariyerinde üç büyük takımı çalıştıramayan hocanın, ilerleyen yaşına ve hastalığa rağmen gösterdiği bu enerji takdirle karşılandı. İlk yarıyı 3-0 yenik kapatan Erzurum, ikinci yarıda oyundan düşen Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye indirdi ama yüksek temposunu sürdüremedi. Vural da bir puanın gelmesi için en istekli olan isimdi. Deneyimli hoca taç atışını kullanması için topu bir an önce oyuncusuna vermek istedi ama talihsiz şekilde yere düştü.

Takımı 3-0'dan maçı çevirebilsin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural, yürekleri burktu

"ONDAKİ HIRS OYUNCULARDA DA OLSA"

Oyuna girmek istemeyen oyuncusuyla uğraşan ve bir futbolcusundan da küfür işiten Vural'ın, takımının iyi sonuçla ayrılması için gösterdiği özveri alkışla karşılandı. Sosyal medyada, "Yüreğimizi burktu. Bu yaşına rağmen en hırslısı o. Oyuncularda da keşke aynı şeyi görebilseydik" yorumları yapıldı.

Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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