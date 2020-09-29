Takıma geri çağıran Al Ahli'ye Josef'ten yanıt: Geri dönme ihtimalim yüzde 0
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Takıma geri çağıran Al Ahli'ye Josef'ten yanıt: Geri dönme ihtimalim yüzde 0

29.09.2020 09:12 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:34

Beşiktaş'ın bir süre önce kadrosuna kattığı Josef de Souza'yı eski takımı Al Ahli geri çağırdı. Suudi Arabistan ekibi, deneyimli oyuncunun sözleşmesini haksız feshettiğini savunuyor. Henüz lisansı çıkmayan Brezilyalı orta saha bu çağrıya, antrenman fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak yanıt verdi ve geri dönüşünün olmadığını belirtti.

Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza için yaşanan kriz sonlanmıyor.

Oyuncuyu ve siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet eden Al Ahli kulübü, Josef de Souza'yı "haksız fesih" nedeniyle geri çağırdı. NTV'de yer alan habere göre Arap kulübü, Brezilyalı oyuncuya borcu olmadığını iddia ederek takıma katılmasını talep etti.

Josef de Souza, bu gelişmenin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve, "Geri dönme ihtimalim yok, yüzde 0." mesajını paylaştı.

Takıma geri çağıran Al Ahli'ye Josef'ten yanıt: Geri dönme ihtimalim yüzde 0

JOSEF DE SOUZA: MAILLERİ NİYE PAYLAŞMIYORSUNUZ?

Josef de Souza geçtiğimiz günlerde Arap kulübünün FIFA'ya başvurmasına tepki göstermişti.

Brezilyalı oyuncu, "Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kare ödeme için yolladığımız e-maillleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef kulübü bir amatör yönetiyor. Kulüp çok büyük ancak yönetim küçük" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış ve geçici lisans için FIFA'ya başvuru yapmıştı.

Takıma geri çağıran Al Ahli'ye Josef'ten yanıt: Geri dönme ihtimalim yüzde 0
Haber Yorumları (1)
007: şaka gibi ya. tabi ki bu kimin başına gelirdi. şaşırdık mı tabi ki Beşiktaş. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Devlet Bahçeli Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Çağla Şikel Özlem Yıldız Aleyna Tilki
Spor Falcao Sörloth Samatta Okan Buruk Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Çocuk İzmir Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Takıma geri çağıran Al Ahli'ye Josef'ten yanıt: Geri dönme ihtimalim yüzde 0 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 10:12:33. #1.15#
title