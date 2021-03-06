Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

06.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:15

Galatasaray'ın Tahkim Kurulu'na Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezası için yaptığı itiraz kabul edilmedi. MKE Ankaragücü deplasmanında direkt olarak kırmızı kart gören Mohamed 1 maç ceza almıştı. Sarı-kırmızılılar cezanın kaldırılması için Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim, Mısırlı golcüye verilen 1 maçlık cezayı onadı.

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'e verilen 1 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. Mostafa Mohamed, Sivasspor maçında oynayamayacak.

TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile ilgili PFDK'nın 05.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 - K.2020-2021/956 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine dair verilen PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Esra Erol Demet Akalın Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Taşdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 18:32:45. #1.16#
title