Beşiktaş'ın dünyası başına yıkıldı! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
Beşiktaş'ın Tahkim umudu da suya düştü. Siyah-Beyazlılar'ın Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödemesine oy birliğiyle karar verildi. Yeni kadro için bütçede ince hesaplar yapan, birçok borcu ve ödemesi olan Beşiktaş'ta bu haber moralleri bozdu.
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a kötü haber. Siyah-Beyazlılar'ın Abdullah Avcı'ya tazminat ödemesi kesinleşti. Tahkim'den, "Beşiktaş kulübünün Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminatın 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. Beşiktaş'ın bu parayı ödemekten başka şansı kalmadı.
TRANSFER PLANLARI SEKTEYE UĞRADI
Siyah-Beyazlılar'ın böylece son umudu da suya düşmüş oldu. Kara Kartal, transfer bütçesini yeniden gözden geçirmek zorunda olacak. Mali açıdan uçurumun kenarında olan ve birçok ödemesi bekleyen Beşiktaş, artık adımlarını çok daha dikkatli atmak zorunda.