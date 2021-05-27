Beşiktaş'ın dünyası başına yıkıldı! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek

Beşiktaş'ın Tahkim umudu da suya düştü. Siyah-Beyazlılar'ın Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödemesine oy birliğiyle karar verildi. Yeni kadro için bütçede ince hesaplar yapan, birçok borcu ve ödemesi olan Beşiktaş'ta bu haber moralleri bozdu.