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Tahir Karapınar: Fenerbahçe seviyesindeki takımın kaçırmayacağı goller oldu

Tahir Karapınar'ın açıklamaları şöyle: "Bizim için iyi bir sonuç değil. Berabere kaldık, galip gelip yukarıya tutunmak istiyorduk. İlk devre stoper konusunda sıkıntılar yaşadık.

Tahir Karapınar: Fenerbahçe seviyesindeki takımın kaçırmayacağı goller oldu
07.07.2020 22:21 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:39

Tahir Karapınar'ın açıklamaları şöyle:  

"Bizim için iyi bir sonuç değil. Berabere kaldık, galip gelip yukarıya tutunmak istiyorduk. İlk devre stoper konusunda sıkıntılar yaşadık. Bireysel hatalardan gol yedik toparlayamadık. İkinci devre farklıydı. Kazanmak için her şeyi yaptık. Gol attık, kazanabilirdik de. Sivas maçına çok iyi hazırlanıp yenmek istiyoruz artık.

Serdar'ın kırmızı kart görmesi dengelerimizi bozdu. Bugün Ozan'ı denedik. İyi oynadı. İkinci yarı bunun meyvelerini aldık. Fenerbahçe seviyesindeki takımın kaçırmayacağı goller oldu. Garry'nin pozisyonu vardı orada penaltı da denebilir bilmiyorum, seyretmek lazım ama kaçırmaması gereken bir pozisyon. Çok üst seviye oyuncuların bu pozisyonları kaçırmamaları gerekiyor ama oluyor böyle şeyler futbolda.

Kaynak: Hürriyet

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