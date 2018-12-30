Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 80 - İstanbul Bbsk: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 80-69'luk skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 80 - İstanbul Bbsk: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 80-69'luk skorla mağlup etti.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Özgök xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva xxx 15, Tonye Jekiri x 11, Marko Tomas xx 5, McKissic x 6, Doğan Şenli x, Phllip Edward Greene xxx 10, Vasiliauskas xxx 19, Can Uğur Öğüt xx 12, Murat Göktaş x, Yunus Çankaya x 2

Başantrenör: Nenad Markovic

İstanbul BBSK: Tu Holloway xxx 25, Babic xxx 13, Semih Erden xxx 15, Mehmet Yağmur xx 4, Yordan Minchev x, Andre Spight 3, Damian Kulig x 6, Mert Çevik xx 3, Ramazan Tekin x, Ali Berent Kavaklıoğlu x

Başatrenör: Hakan Yavuz

1. Periyot: 20-19 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 37-31 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 53-53 - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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