Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Odeabank: 75 - Sakarya Büyükşehir Basketbol: 77

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında karşılaştığı Sakarya Büyükşehir Basketbol’a Metecan Birsen’in son saniyede attığı basket ile 75-77 mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Odeabank: 75 - Sakarya Büyükşehir Basketbol: 77

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında karşılaştığı Sakarya Büyükşehir Basketbol'a Metecan Birsen'in son saniyede attığı basket ile 75-77 mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ziya Özorhon xx, Zafer Yılmaz xx, Kerem Baki xx

Galatasaray Odebank: Hardy xx 6, Taylor xx 2, Mehmet xx 6, Hendrix xx 5, Ege xx 14, Renfoe xx 5, Hopson xxx 15, Summers xx 3, Preldzic xxx 14, Göksenin xx 5

Başantrenör: Erman Kunter

Sakarya Büyükşehir Basketbol: Jones xxx 20, Jankovic xx 6, Doğukan x, James Metecan xx 13, Mehmet xx 3, Can xx 7, Fall xx 10, Harris xx 10, Ersin Dağlı x, Boothe xx 8

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

1. periyot: 26-22 (Galatasaray Odebank lehine)

Devre: 47-38 (Galatasaray Odebank lehine)

3. periyot: 65-46 (Galatasaray Odebank lehine) - İSTANBUL

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