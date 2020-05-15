Sylvain Wiltord'un En İyi Anları 2004 ve 2007 yılları arasında Olimpik Lyon forması giyen Sylvain Wiltord, 114 maça çıkmış ve 32 kez rakip ağları havalandırmıştı. Fransız oyuncu Wiltord'un Lyon formasıyla en iyi anlarına birlikte göz atalım.

2004 ve 2007 yılları arasında Olimpik Lyon forması giyen Sylvain Wiltord, 114 maça çıkmış ve 32 kez rakip ağları havalandırmıştı. Fransız oyuncu Wiltord'un Lyon formasıyla en iyi anlarına birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout