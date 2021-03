SXP Coin nedir? Güncel Swipe (SXP) Coin yorum ve grafiği

Swipe bugünkü fiyatı ₺22,44 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺3.939.002.240 TRY. Swipe son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #143, piyasa değeri ₺1.963.896.045 TRY. Dolaşımdaki arz 87.536.975 SXP coin ve maksimum seviyede. 289.266.978 SXP coin.

SXP COİN NEDİR?

Swipe, mevcut üç ana ürünüyle fiat ve kripto para dünyaları arasında bir köprü oluşturmaya çalışan bir platformdur: Swipe çok varlıklı mobil cüzdan, Swipe kripto para ile finanse edilen banka kartı ve Swipe Token (SXP).

Swipe cüzdanı, Swipe ekosistemine ana erişim noktası görevi görür ve hem kripto para birimleri hem de fiat para birimleri dahil olmak üzere çok çeşitli varlıkları depolamak ve yönetmek için kullanılabilir.

Cüzdan, Swipe'ın ikinci ürünü olan Swipe banka kartını yönetmek için de kullanılabilir. Bu borç, kullanıcıların kripto para birimlerini Visa ödeme terminallerinde harcamalarına olanak tanır ve her biri artan avantajlar ve avantajlar sunan çeşitli tatlarda gelir.

Bu ekosistem, Swipe Network için yakıt görevi gören ve işlem ücretlerini ödemek için kullanılan Swipe Token (SXP) tarafından desteklenmektedir. SXP token sahipleri, Swipe uygulamasında özel indirimler için uygundur ve token, Swipe banka kartıyla fiat ödemeleri yapmak için kullanılabilir.

Swipe'ın Kurucuları Kimlerdir?

Swipe, erken bir Bitcoin yatırımcısı ve başlangıç ??işletmelerinde zengin deneyime sahip bir kişi olan Joselito Lizarondo tarafından kuruldu . Lizarondo şu anda platformun CEO'su olarak görev yapıyor.

Buna ek olarak, Vibial Group'un eski kıdemli yaratıcılarından John Khenneth, Swipe'ın COO'su iken, PricewaterhouseCoopers'ta eski bir vergi ve hukuk görevlisi olan Anecita Sotomil, baş hukuk görevlisidir (CLO). Son olarak, Swipe yönetici ekibi, bankalar, perakende ve fintech'te otuz yıldan fazla deneyime sahip iki kez başarılı bir CTO olan yeni eklenen CTO Henry Niduaza ile tamamlandı.

Swipe ekibinin tamamı, geliştiriciler, mühendisler, pazarlama ve topluluk yönetimi personeli dahil olmak üzere bir düzineden fazla kişiden oluşur. Kaydırma, mevcut ekip üyelerinin çoğunluğu için ilk kripto odaklı pozisyondur.

Temmuz 2020'de, Swipe'ın dünyanın önde gelen dijital varlık borsalarından biri olan Binance tarafından açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın alındığı açıklandı .

Swipe Benzersiz Yapan Nedir?

Swipe, kullanımı kolay mobil uygulaması ve ilişkili kripto banka kartları yelpazesi aracılığıyla kullanıcıların hem kripto hem de fiat finansmanı üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

En önemli ayırt edici özelliklerinden biri kullanılabilirliğidir. Swipe, tüm deneyim seviyelerindeki kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak şekilde tasarlandığından, Swipe cüzdan uygulamasında kripto para birimlerini depolamak ve yönetmek veya Swipe Visa banka kartını kullanarak kripto para birimlerini harcamak basit bir görevdir.

Daha önce de değindiğimiz gibi, Swipe (SXP) jetonu, Swipe ekosisteminin merkezinde yer alır. Kullanıcıların bir Swipe Sky, Steel veya Slate banka kartı satın almaya uygun olması için sabit bir minimum SXP tutarına sahip olmaları gerekir ve bu nedenle, satın alımlarda% 8'e varan nakit geri ödeme, iyileştirilmiş harcama limitleri ve sıfır yabancı işlem ücreti.

Swipe, kripto para birimlerini fiat'a dönüştürmeyi son derece basit hale getirerek, daha sonra Swipe banka kartı kullanılarak harcanabilir, Swipe, varlıklarını günlük satın alımlar için kullanmak isteyen artan sayıda kripto para sahibi hedefliyor. Ayrıca, ekosistemin genişlemesini ve yeni bölgelere yayılmasını desteklemek için kullanılan işlem ve takas ücretlerinden gelir elde eder.

Sahipler için çeşitli avantajların kilidini açmanın yanı sıra, SXP, yönetişim önerileri oluşturmak ve bunlara oy vermek için de kullanılabilir ve sahiplerin Swipe ekosisteminin gelişimini şekillendirmeye yardımcı olmasına olanak tanır.

Dolaşımda Kaç Kaydırma (SXP) Parası Var?

Swipe (SXP) jetonunun maksimum arz değeri 300 milyon jetondur. Kasım 2020 itibariyle, bunun dörtte birinden biraz fazlası halihazırda tedavülde.

Gereğince proje beyaz kağıt , 1,2 milyon SXP toplam şirket operasyonları için bir başka 600.000 SXP ek olarak, ekosistem ödüller için her ay sunulacaktır. Bunun da ötesinde, Swipe ekibi ve kurucuları için yılda 10 milyon SXP sunulacak.

Kaydırma Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Swipe (SXP) bir ERC-20 belirtecidir, sonuç olarak bütünlüğü Ethereum'un çalışma kanıtı (POW) fikir birliği mekanizması ve devasa düğüm ağı tarafından korunur .

Bunun ötesinde, Swipe Wallet kullanıcıları Coinbase Custody aracılığıyla sunulan 100 milyon dolarlık bir sigorta planından yararlanırlar ve Swipe Wallet uygulaması aracılığıyla ihtiyaç duyduklarında Swipe banka kartlarını kilitleme olanağına sahip olurlar.

Swipe, Visa banka kartlarını Avrupa'da 30'dan fazla ülke dahil olmak üzere çeşitli yargı alanlarında dağıtma yetkisine sahiptir, ancak kısa süre önce cüzdanını ve Visa banka kartı ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürmek için yeşil ışık yaktı.

Swipe'ı (SXP) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Swipe token şu anda Binance , KuCoin ve Poloniex dahil en büyük ve en saygın platformların birçoğu dahil olmak üzere 50'den fazla farklı borsada işlem görmeye hazır.