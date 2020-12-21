Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler
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Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler

21.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:47

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Lars ve Sven Bender kardeşler, yaşadıkları ağır sakatlıkları nedeniyle sezon sonunda futbolu bırakacaklarını duyurdular.

Bayer Leverkusen'in kardeş futbolcuları Lars Bender ile Sven Bender sezon sonunda kramponlarını asıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da sözleşme yenilemeyeceğini ve sezon sonunda futbolu bırakacakları açıklandı.

"HEDEFE ERİŞMEMİZ GİTTİKÇE ZORLAŞIYOR"

Ortak bir duyuru yayınlayan Bender kardeşlerin açıklamasında, "Bizi tanıyan herkes, her gün %100'ümüzü verdiğimizi bilir. Bizim için daima temel gereksinim buydu. Maalesef, giderek daha çok acı çektiğimiz fiziksel problemlerimizle bu hedefe erişmemiz gittikçe zorlaşıyor" denildi.

Bu sezon 16 maçta forma giyen Lars Bender 2009'dan bu yana Leverkusen için ter döküyor. Leverkusen'deki dördüncü sezonunu geçiren Sven Bender ise kırmızı-siyahlı ekibe Borussia Dortmund'dan transfer edilmişti. Her iki oyuncu da 1860 Münih altyapısında yetişmişti.

Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler
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