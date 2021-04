Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin operatör şirketi, Mısır'ın alıkoyma kararını eleştirdi

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda karaya oturan The Ever Given konteyner gemisinin teknik operatör sorumlusu olan Alman Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) Şirketi, Mısırlı yetkililerin gemiyi alıkoyma kararının "hayal kırıklığı" olduğunu belirtti.