Suudi Veliaht Prensi: İran ile savaş, küresel ekonomiyi çökertir

30.09.2019 07:33

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bin Selman, İran ile askeri değil, siyasi bir çözümü tercih edeceğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prens, uluslararası toplumun İran'ı caydırmak için bir araya gelmemesi halinde petrol fiyatlarının 'hayal edilemeyecek derecede yüksek rakamlara ulaşabileceği' konusunda uyarıda bulundu.

CBS kanalının '60 Minutes' programında soruları yanıtlayan Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, Suudi ajanlara yaklaşık bir yıl önce Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi yönünde emir verdiği yönündeki iddiaları "Kesinlikle hayır" diyerek reddetti. Bin Selman, ülkesinin lideri olduğu için sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul etti.

İran ile yaşanan gerilime değinen Bin Selman, "Dünya İran'ı caydırmak için güçlü ve sağlam bir eylemde bulunmazsa, dünya çıkarlarını tehdit edecek şekilde daha fazla tırmanış göreceğiz" dedi.

'İRAN İLE SAVAŞ KÜRESEL EKONOMİYİ ÇÖKERTİR'

"Petrol tedariki kesilecek ve petrol fiyatları daha önce görmediğimiz, düşünülemez derecede yüksek rakamlara sıçrayacak" ifadelerini kullanan Bin Selman, barışçıl bir karar vermeyi tercih ettiğini, çünkü Suudi Arabistan ile İran arasındaki bir savaşın küresel ekonomiyi çökerteceğini söyledi.

'SİYASİ ÇÖZÜM' MESAJI

Veliaht Prens, "Siyasi ve barışçıl bir çözüm, askeri olandan çok daha iyi" diye konuştu.

Bin Selman ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın nükleer programı hakkında yeni bir anlaşma yapmak için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Veliaht Prens, İran'a Yemen'deki Husilere verdiği desteği sonlandırma çağrısını yineleyerek savaşı sona erdirmeye yönelik siyasi bir çözüm için tüm girişimlere açık olduğunu dile getirdi.

14 Eylül cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine saldırılar düzenlenmişti. Saldırıyı Husiler üstlenirken ABD, İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırının kuzeybatıdan geldiği konusunda ısrarcı olmuştu.

Husiler, geçen gün Suudi Arabistan'ın güney sınırındaki Necran bölgesindeki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmış, 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiğini ve binlerce Suudi askeri esir aldığını duyurmuştu.