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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Rusya, Dünya, Ekonomi

Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu

Koronavirüs salgınının küresel talebi düşürmesi ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşıyla sert gerileyen petrol fiyatları, ABD'li kaya petrolü üreticisi Whiting Petroleum şirketinin iflasına neden oldu.

02.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:52
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, ABD'de petrol şirketlerini iflasa sürüklüyor. Ülkede bu süreçte ilk iflas başvurusunda bulunan şirket Whiting Petroleum oldu. Şirket, koronavirüs salgınının küresel talebi düşürmesi ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşün kurbanı oldu.

ŞİRKETİN HİSSELERİ 3 AYDA YÜZDE 91 ORANINDA DEĞER KAYBETTİ

1 Ocak'ta 66 dolar seviyesinde olan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı önceki gün 22 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Aynı dönemde Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 61 dolardan 20 dolara kadar gerilemişti. Forbes'un haberine göre, Denver merkezli şirket dün Teksas'ta mahkemeye iflas koruma başvurusunda bulundu. New York borsasında işlem gören şirketin hisseleri, son üç ayda yüzde 91 gibi olağanüstü oranda gerilemişti. Önceki gün de yüzde 12 değer kaybı yaşayan şirketin hisseleri işleme kapandı.

ŞİRKET PETROL OPERASYONLARINI SÜRDÜRECEK

Şirket, iflas koruma yoluyla finansal yeniden yapılanmaya gideceğini ve petrol operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı. 1980 yılında kurulan ve 485.4 milyon varillik kanıtlanmış rezervi bulunan şirket, kaya petrolü üretiyor. Enerji uzmanları, Rusya'nın fiyat savaşına katılmasının bir nedeninin de ABD'li kaya petrolü firmalarını iflasa sürüklemek olduğunu öne sürmüşlerdi.

Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu

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Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
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