Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Kadınlar top başı yaptı

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, ülke tarihinde ilk kez Kadınlar Futbol Ligi'nin uygulamaya geçirildiğini duyurdu.

"LİG İÇİN GEREKEN TÜM KURAL VE DÜZENLEMELER TAMAMLANDI"

Ligin bu yıl 22 Kasım'da, ilki 3 şehirde (Riyad, Cidde, Demmam) 16 takımın katılımıyla iki aşamada yapılacağı ve final etabının önümüzdeki yılın başlarında Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehir Stadı'nda yapılmasının planlandığı belirtildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyon Başkanı Yasir el Mishal da "Lig için gereken tüm kural ve düzenlemeler tamamlandı." dedi.

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