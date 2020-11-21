Suudi Arabistan'daki G-20 Liderler Zirvesi Kral Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı
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Suudi Arabistan'daki G-20 Liderler Zirvesi Kral Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı

21.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:01
Suudi Arabistan'daki G-20 Liderler Zirvesi Kral Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığını yaptığı G-20 Liderler Zirvesi başkent Riyad'da başladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığını yaptığı G-20 Liderler Zirvesi başkent Riyad'da başladı.

Çevrim içi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında konuşan Kral Selman, 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle istisnai bir yıl olduğunu ve ülke ekonomilerinin hala bunun sıkıntısını çektiğini söyledi.

Uluslararası iş birliği kanalıyla bu krizi aşmaya çalıştıklarını belirten Kral Selman, ileride yaşanacak salgınlara daha iyi hazırlanmak ve dünya ekonomisini desteklemek gerektiğini ifade etti.

Kral Selman, gençlerin toplumda ve iş piyasasında daha fazla yer alabilmesi için iş imkanları oluşturmak gerektiğine değindi.

G-20 Zirvesi, küresel ekonominin en önemli organizasyonu olarak kabul ediliyor.

İki gün sürecek zirvede, ana gündem maddesini oluşturan Kovid-19 salgınının yanı sıra küresel ekonomi ve piyasaların iyileştirilmesi ile uluslararası ticaretin güçlendirilmesi konularının ele alınması planlanıyor.

Zirvede ayrıca sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı sağlamak için etkili politikaların geliştirilmesi ile dünya halkları arasında yaşam standardını iyileştirmek ve refahı yükseltmek için gerçek istihdam sağlanması hedefleniyor.

Suudi Arabistan'ın başkanlığında çevrim içi yapılan G-20 Zirvesi'ne Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

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