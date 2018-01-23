Süryanilerin Takımı 1. Amatör Lig'e Yükseldi

Süryanilerin, 23 yıl aradan sonra kurduğu Midyat Turabdinspor, 2. Amatör Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak, bir üst lige yükseldi. Kulüp Başkanı Mesut Aslan, hedeflerinin profesyonel liglere yükselmek olduğunu belirtti.

Mardin'in Midyat ilçesinde Süryanilerin " Zeytin Dalı" logosuyla 23 yıl aradan sonra kurduğu Midyat Turabdinspor, 2. Amatör Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Ligdeki son maçında karşılaştığı Dargeçitspor'u 5-2 yenen Midyat Turabdinspor, 1. Amatör Lig'e yükseldi. Oyunculardan Aho Çinar, kupalarını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Turabdinspor bu yıl yeni kurduğumuz bir takım ve sonunda şampiyonluğun gelmesi ayrı bir güzellik. Turabdin bizim buranın takımı, hedeflerimiz vardı. Hedeflerden daha çok da centilmenlik ön planda olsun istiyorduk. Mardin-Midyat bölgesinde halklar hep beraber yaşadığı için takımımız karma. Sadece Süryani değil birçok halkı barındırıyor. Arkadaşlarımızın hepsi ayrı ayrı din ve ırklardan, bu ayrı bir mutluluk veriyor" dedi.

Teknik Sorumlu Yılmaz Demir, güzel bir sezon geçirdiklerini anlatarak, "Hedefimiz Bölgesel Amatör Lig. 2. Amatör Lig'de sezon hazırlığımız iyi geçti. Fazla para harcamadık, kendi öz kaynaklarımızla futbolcularla başarılı bir sezon geçirdik. Rakiplerimiz de çok iyiydi, biz fazla çalıştık, fazla inandık, fazla istedik" diye konuştu.

Turabdinspor Kulüp Başkanı Mesut Aslan ise, Midyat'ın dinler ve diller kenti olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz bunun sadece spor aktivitelerinde de olması için bir araya geldik. Gördüğünüz üzere seyircilerimizde her dinden, her dilden insanlar var. Biz kardeşçe bunu yaptık, başardık. Bir üst lige yükseldik. Hedefimiz tabi ki sadece 1. Amatör Lig'de kalmak değil, en kısa sürede profesyonel lige adım atmaktır." - MARDİN