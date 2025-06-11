Survivor'dafinalistler belli oldu. Finale kalan isimler arasında tek kadın yarışmacı olarak dikkat çeken Volkan hakkında araştırmalar yapıldı. Peki,Survivor Volkan asker mi, rütbesi ne?

SURVİVOR VOLKAN KİMDİR?

Volkan Çetinkaya, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmış bir asker olarak da öne çıkıyor. TSK Ordu Milli Takımı'nda sporcu kimliğiyle yer alan Çetinkaya, aynı zamanda bu takımın kaptanlığını da üstlenmiştir. Hem askeri disiplin hem de sporculuk tecrübesi, Survivor'daki mücadeleci karakterine doğrudan yansımaktadır. Çetinkaya, hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığıyla yarışmanın güçlü isimlerinden biri olarak gösterilmektedir.

Yarışmaya sonradan katılmış olmasına rağmen, fiziksel gücü ve liderlik özellikleriyle takımın en etkili isimlerinden biri haline gelen Volkan Çetinkaya, Survivor All Star 2025'in en çok konuşulan yarışmacılarından biri olmayı sürdürüyor.

Survivor Volkan, Yüzbaşı Volkan lakabıyla biliniyor.