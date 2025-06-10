Survivor ne zaman bitiyor?

Survivor ne zaman bitiyor?
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TV8'in popüler yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi ilk iki finalist belli oldu. Peki, Survivor ne zaman bitiyor?

TV8 ekranlarının nefes kesen yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi heyecan zirveye ulaştı. Peki, Survivor ne zaman bitiyor?

1. FİNALİST KİM?

Survivor'dabüyük finale adını yazdıran ilk yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.

Survivor ne zaman bitiyor?

2. FİNALİST KİM?

Batuhan'dan sonra ikinci finalistin belli olacağı final mücadelesinde Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Sevgi ve Ayşe elenirken, finalde Volkan ve Adem mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu karşılaşmada rakibi Volkan'ı eleyen Adem Survivor'da 2. finalist oldu.

Survivor ne zaman bitiyor?

3.FİNALİST KİM OLDU?

Bu akşam 3. finalist belli olacak. Henüz yarışmalar sona ermedi.

Survivor ne zaman bitiyor?

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Büyük final11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.

Survivor ne zaman bitiyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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