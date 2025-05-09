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Survivor kim kazandı? 8 Mayıs 2025 Survivor birinci dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor kim kazandı? 8 Mayıs 2025 Survivor birinci dokunulmazlığı kim kazandı?
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Survivor 2025'te 8 Mayıs tarihindeki birinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Heyecan dolu yarışma sonucunda dokunulmazlık kolyesini kimin boynuna geçirdiğini merak eden izleyiciler, sonucu öğrenmek için sabırsızlanıyor.

8 Mayıs 2025 tarihinde Survivor All Star'da heyecan doruktaydı. Yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Peki, 8 Mayıs 2025 Survivor birinci dokunulmazlığı kim kazandı? Peki, Survivor kim kazandı? 8 Mayıs 2025 Survivor birinci dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da düello oyunlarında Yusuf Yıldız-Sedat Kapurtu düellosunu Sedat Kapurtu kazandı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

Survivor kim kazandı? 8 Mayıs 2025 Survivor birinci dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Sevgi İmge seçildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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