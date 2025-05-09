Survivor kim kazandı? 8 Mayıs 2025 Survivor birinci dokunulmazlığı kim kazandı?

8 Mayıs 2025 tarihinde Survivor All Star'da heyecan doruktaydı. Yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Peki, 8 Mayıs 2025 Survivor birinci dokunulmazlığı kim kazandı? Peki, Survivor kim kazandı? 8 Mayıs 2025 Survivor birinci dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da düello oyunlarında Yusuf Yıldız-Sedat Kapurtu düellosunu Sedat Kapurtu kazandı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Sevgi İmge seçildi.