SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU (3 NİSAN 2025)? Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2025, temposu hiç düşmeyen yarışmaları ve artan rekabetiyle yine gündemin ilk sıralarında yer alıyor. 3 Nisan 2025 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümde yaşanan gelişmeler, milyonlarca izleyicinin dikkatini çekti. Özellikle dokunulmazlık oyunları sonrasında yaşanan eleme adayı belirleme süreci, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İzleyiciler, "Survivor eleme adayı kim oldu (3 Nisan 2025)?" sorusunun cevabını büyük bir merakla araştırıyor. Peki, Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Gönüllüler (Mavi) takımı galip geldi. Bu sonucun ardından All Star (Kırmızı) takımı, ada konseyinde bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Yapılan oylama sonucunda, en çok ismi yazılan yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu ve üçüncü eleme adayı olarak potaya girdi.

SURVIVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununda ise All Star takımı üstünlük sağladı. Bu galibiyetle Gönüllüler takımı, ada konseyinde bir eleme adayı belirlemek durumunda kaldı. Ancak, dördüncü eleme adayının kim olduğu henüz açıklanmadı.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor 2025'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.