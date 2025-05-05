Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Mayıs Pazar 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 4 Mayıs 2025 Survivor dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar için hem takım içi dengeleri hem de bireysel stratejileri etkileyen önemli bir viraj oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takımda eleme adayı olarak kimin belirlendiği ise izleyicinin en çok merak ettiği konu oluyor. Peki, Survivor 4 Mayıs 2025 dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte son bölümde yaşananlar ve güncel gelişmeler…

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlığını Gönüllüler kazandı.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden All Star takımından Sedat Kapurtu seçildi.