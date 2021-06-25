Survivor'da büyük sürpriz! Dev finalde Hakan Çalhanoğlu da yer aldı
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Survivor'da büyük sürpriz! Dev finalde Hakan Çalhanoğlu da yer aldı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

İstanbul'da düzenlenen Survivor 2021 finalinde İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz yarışıyor. Herkesin heyecanla kazananın kim olacağını beklediği finali izleyenler arasında sürpriz bir misafir de vardı. Geçtiğimiz günlerde Inter'le yeni sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu finali izlemek için tribünde yerini aldı.

Survivor 2021 finalinde İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz şampiyon olmak için yarışıyor. İstanbul'da düzenlenen organizasyonda sürpriz bir misafir vardı.

AYAĞA KALKARAK SEYİRCİLERİ SELAMLADI

Milan'la sözleşmesi bittikten sonra bir diğer Çizme ekibi Inter'e transfer olan Hakan Çalhaoğlu, Acun Ilıcalı'nın konuğu olarak Survivor finalini izlemek için tribünde yerini aldı. Ilıcalı, milli futbolcuyu "Hakan Çalhanoğlu da aramızda" diyerek anons ederken Çalhanoğlu da ayağa kalkarak seyircileri selamladı.

Survivor'da büyük sürpriz! Dev finalde Hakan Çalhanoğlu da yer aldı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
HASAN HÜSEYİN ÖZEL: Ben bu sms ile kazanılmasını kınıyorum madem kazanılacaksa parkurlarda mücadele vererek kazanılsaydı diyorum ve ben alkışlamıyorum .
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