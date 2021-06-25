Survivor'da büyük sürpriz! Dev finalde Hakan Çalhanoğlu da yer aldı

İstanbul'da düzenlenen Survivor 2021 finalinde İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz yarışıyor. Herkesin heyecanla kazananın kim olacağını beklediği finali izleyenler arasında sürpriz bir misafir de vardı. Geçtiğimiz günlerde Inter'le yeni sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu finali izlemek için tribünde yerini aldı.