Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum

Survivor'da mücadelede eden A Milli Kadın Takımı futbolcularından Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Fenerbahçe itiraflarında bulundu. Yanaç, kendisini sarı lacivertli kulüpten başka yerde göremediğini söyledi.

Survivor'da mücadelede eden A Milli Kadın Takımı futbolcularından Aycan Yanaç, canlı yayınında gönül verdiği takımı açıkladı.

Ağabeyinden dolayı futbolcu olmaya karar verdiğini belirten Aycan Yanaç, futbola onun yönlendirmesiyle başladığını ifade etti.

"KADIN TAKIMI KURULURSA BANKO OYUNCUSU OLURUM"

Fenerbahçeli olduğunu ve kendisini başka bir takımda göremediğini söyleyen Yanaç, "Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Takımı kurulursa oynamak isterim. Acun Ilıcalı ile de konuştuk bunu. Keşke kurulsa, banko futbolcusu ben olurum." şeklinde konuştu.

Sahada hırslı bir yapısı olduğundan söz eden Yanaç, "Maç esnasında haksızlığa uğrarsam hakemlerle de konuşurum." ifadelerini kullandı.

EN SEVDİĞİ FUTBOLCU ALEX

İzleyicilerin 'En sevdiğin futbolcu kim?' sorusunu yanıtlayan Yanaç sıralamasını Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu olarak yaptı.

Aycan, bu esnada Sercan Yıldırım'ın kendisini hatırlatması üzerine esprili bir şekilde 'Bir de Sercan Yıldırım' yanıtını verdi.