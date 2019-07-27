Suriyeliler İstanbul'da ayda ortalama 50 şirket kuruyor

Suriye'deki vilayetlerden sonra en fazla Suriyeli İstanbul'da yaşıyor. 20 Ağustos tarihine kadar İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler kayıtlı bulundukları illere gönderilecek.

Karar İstanbul ekonomisini de ilgilendiriyor. Bilhassa yasa dışı yollardan pek çok şirket kayıtsız bir biçimde Suriyeli işçi çalıştırıyor. Bu şirketlerin önemli bir bölümü de tekstil sektöründe. Birleşik Metal İş'in araştırmasına göre bu işçiler bir Türk işçiye göre yüzde 33 daha ucuza ve sigortasız bir şekilde çalışıyorlar.

Suriyeliler İstanbul'da işçi değil aynı zamanda işveren pozisyonunda da… Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul'da ayda 50 civarında Suriyeli şirket kuruluyor. TEPAV'ın aylık olarak yayımladığı Yabancı Sermayeli Şirketler Bülteni'ne göre İstanbul'da Mayıs ayında Suriye ortaklı 53 şirket kuruldu. Nisan ayında bu rakam 55, Mart ayında ise 49'du.

TOPLAM SERMAYE 238,6 MİLYON TL

2018 yılında ise sadece İstanbul'da 976 Suriye ortaklı şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 238 milyon 600 bin TL. Söz konusu şirketlerin sermayesinin 151 milyon TL'si Suriyelilere ait.

EN FAZLA TOPTAN TİCARETE RAĞBET GÖSTERİYORLAR

TEPAV ve TOBB'un kayıtlarına göre Türkiye'de 2013 yılında 489 Suriye sermayeli şirket 75 milyon TL'ye, 2014 yılında 1.257 Suriye sermayeli şirket 196 milyon TL'ye, 2015 yılında 1.599 Suriye sermayeli şirket 234 milyon TL'ye, 2016 yılında 1.764 Suriye sermayeli şirket 247 milyon TL'ye, 2017 yılında 1.202 Suriye sermayeli şirket 179 milyon TL'ye, 2018 yılında 1.595 Suriye sermayeli şirket 217 milyon TL'ye kuruldu.

2018 yılında Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin 665 tanesi toptan ticaret işi yapıyor. Toptan ticaret Suriyelilerin en fazla rağbet gösterdiği sektör.