Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum
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Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum

Daha önce Everton'da oynayıp Merseyside ekibinin ezeli rakibi Liverpool'a transfer olan Alex Greenwood, bu sefer Manchester City'ye transfer oldu ve daha önce oynadığı Manchester United'ın taraftarlarından tepki topladı. Greenwood, 'hain' tepkilerine karşılık "Aptal değilim. Bu, bir oyuncu olarak benim isteğimle alakalı" sözlerini kullandı.

Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum
11.09.2020 11:08 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:15

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon ile şampiyonluk yaşayan İngiliz futbolcu Alex Greendwood, yine değiştirdiği takımla gündeme geldi. Daha önce Everton'da oynayıp Merseyside ekibinin ezeli rakibi Liverpool'a geçen 27 yaşındaki futbolcu, bu sefer Manchester City'ye transfer oldu. Greenwood, daha önce Manchester şehrinin diğer takımı Manchester United'da oynadığı için sosyal medyada taraftarlardan tepki topladı. Greenwood hakkında 'hain' eleştirileri yapılırken deneyimli futbolcu da konu hakkında açıklama yaptı.

İngiliz oyuncu, hedefleri için hiçbir şeyin önünde duramayacağını belirtip "Büyük ihtimalle birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattım fakat bu bir oyuncu olarak benim isteğim ve hırsımla alakalı. Ulaşmak istediğim bir şeyi elde etmek için hiçbir şey önümde duramaz. İşte City'ye gelmemin asıl nedeni bu" dedi.

Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum

"APTAL DEĞİLİM"

The Sun'a konuşan futbolcu, hain benzetmeleri karşısında aptal olmadığını ve her şeyin farkında olduğunu söyleyerek "Aptal değilim. İnsanların neden sinirli ve kırgın olduğunu, anlıyorum. Görüşlerini belirtmek için hakları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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