Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor ile Kayserispor maçından gol sesi çıkmadı
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Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor ile Kayserispor maçından gol sesi çıkmadı

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor ile Kayserispor maçından gol sesi çıkmadı
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Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı. Düşme potasında yer alan Kayseri, Gençlerbirliği'nin kaybettiği haftada 3 puanı alamayarak büyük bir fırsatı tepti.

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

KAYSERİ'DEN SON 4 MAÇTA 3 BERABERLİK

Bu sonucun ardından kazanamama serisi 3 maça çıkan Konyaspor, 41 puanla 12. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3. beraberliğini alan Kayserispor ise 34 puanla 17. sırada yer buldu. Konyaspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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