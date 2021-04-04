Super Mario Bros satıldı!

Eskiden beri oynadığımız efsane Super Mario Bros bir rekora imza attı ve en pahalı satılan oyun olmayı başardı. Müzayede ile satılan oyun çok yüksek miktara satıldı!

Retro oyunlar günümüzde müzayedelerde oldukça yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Eskiden beri oynadığımız efsane Super Mario Bros bir rekora imza attı ve en pahalı satılan oyun olmayı başardı.

şirketi tarafından 1985 yılında piyasaya sürülen Super Mario Bros, ilk yıllarından itibaren yarattığı popülerlik ile bilinmektedir. Oyun kültürü içerisinde genel olarak Süper Mario olarak biliniyor. 1986 yılında NES için üretilmiştir. Super Mario Bros'un 25 dolara mal olan ve uzun sürelerdir masa çekmecesinde unutulan kopyası, müzayedede 660.000 dolara satıldı. Dallas'ta düzenlenen müzayedede açıklanan bilgilerde oyun 2 Nisan 2021 Cuma günü satıldı. Heritage Auctions tarafından yapılan bildiride; 25 dolara mal olan Super Mario oyununun 660.000 dolara alıcı bulduğu açıklandı. Pahalı olmasının sebepleri arasında 1986 yılında üretilmiş olması büyük önem teşkil ediyor. 35 yaşında mühürlü bir kutu içerisinde, hiç açılmamış bir şekilde bekletilmesi oyunun bu kadar pahalı olmasının nedenleri arasında.

Açıklanan bilgilerde oyunun başka kopyasını bulmanın okyanusta bir damla su aramaya benzediği söylendi.

Kaynak: Playerbros