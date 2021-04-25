Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 MKE Ankaragücü: 1 ( Maç sonucu)
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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 MKE Ankaragücü: 1 ( Maç sonucu)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 MKE Ankaragücü: 1 ( Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti.

Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Endri Çekici, direkt olarak kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kontrol ederek tehlikeyi önledi.

55. dakikada sol kanatta gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Karim Hafez, son çizgiye inerek ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Adem Büyük, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 1-0

66. dakikada orta sahada yaşanan mücadelede Geraldo'nun Karim Hafez'e yaptığı hareket sonrasında Hakem Ümit Öztürk, Geraldo'yu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

71. dakikada Ankaragücü'nde sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışına yapılan ortada topla buluşan Paintsil'in şutunda kaleci Ertaç rahatlıkla topa sahip oldu.

76. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına atılan pasta topla buluşan Paintsil, Ertaç'ı geçip çayrazdan vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

77. dakikada gelişen atakta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tetteh, Pazdan'dan sıyrıldıktan sonra kayarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak direğe çarparak filelere gitti. 2-0

90. dakikada Karim Hafez'in Alper Potuk'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Paintsil, takımı adına farkı 1'e indirdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xxx, Semih xxx, Hadebe xx, Hafez xxx, Zeki xx (Acquah dk. 85 ?), Ahmed xx, Mustafa xx (Mallan dk. 68 xx), Adem xxx (Umut dk. 80 x), Fofana xx (Malle dk. 85 ?), Kubilay xxx (Tetteh dk. 68 xxx)

Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Ndizeye, Zuqui, Olcay

Teknik Direktör: İrfan Buz

MKE Ankaragücü: Korcan x, Kitsiou xx, Kulusic x, Pazdan x, Pinto xx (Emre dk. 82 ?), Voca xx (Geraldo dk. 61 x), İbrahim x (Şahverdi dk. 87 ?), Lobjanidze xx (Atila dk. 61 x), Alper xx, Çekici xx (Embiya dk. 82 ?), Paintsil xx

Yedekler: Ricardo Friedrich, Erdi, Daniel Lukasik, Ali Kaan, Assane Diousse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Adem (dk. 55), Tetteh (dk. 77) (Y.Malatyaspor), Paintsil (dk. 90 pen.) (Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Geraldo (dk. 66) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Mustafa, Adem (Y. Malatyaspor), Çekici, Kulusic, Paintsil, Kitsiou (MKE Ankaragücü) - MALATYA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 MKE Ankaragücü: 1 ( Maç sonucu)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 MKE Ankaragücü: 1 ( Maç sonucu)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 MKE Ankaragücü: 1 ( Maç sonucu)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 MKE Ankaragücü: 1 ( Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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