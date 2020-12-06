Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
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Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

06.12.2020 20:06 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:21
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Ferdi'nin sağ taraftan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Cisse düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

18. dakikada Sagal'ın serbest vuruşta ceza sahası içinde Bakalorz'un vurduğu şutta top kaleci Altay'da kaldı.

21.dakikada Caner'in sol kanattan yerden açtığı ortaya kimse dokunamazken, top kale çizgisinin önünden geçti ve savunma topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Ozan'ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut kalenin sağından dışarıya çıktı.

34. dakikada Sagal'ın sol kanattan verdiği pasta topu alan Rodallega'nın ceza alanın hemen üzerinden çektiği sert şut az farkla dışarıya gitti.

41. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Çimen xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Özer xx, Oğuz xx, Mustafa xx, Bergdich xx, Bakalorz xx, Murawski xx, Sacko xx, Sagal xx, Aissati xx, Rodallega

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Subotic, Mesanovic, Recep, Varela, Mert, Leismann, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Kenan Atik

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Serdar xx, Tisserand xx, Caner xxx, Ozan xxx, Sosa xx, Ferdi xx, Pelkas xxx, Mert Hakan xx, Cisse xx

Yedekler: Ahmet Oytun, Tolga, Valencia, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Fatih, Novak, Uğur, Eyüp

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Cisse (dk. 9), Gökhan (dk. 41) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Bergdich, Bakalorz (Denizlispor)

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)

Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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