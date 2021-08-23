Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan ceza alanına çevrilen topa Kayode kafayı vurdu Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

6. dakikada Trabzonspor atağında Djaniny ceza alanı ön çizgisi üzerinden şansını denedi top savunmadan geri döndü.

10. dakikada Trabzonspor sağ kanatta atağında, topla buluşan Djaniny tek topta Gervinho'yu gördü, ceza alanında sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.

13. dakikada Trabzonspor atağında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme kaleyi düşündü top Azubuike'den döndü. Abdulkadir Bitigen Azubuike'nin elle oynadığına karar verip beyaz noktayı gösterdi.

15. dakikada penaltı noktasında topun başına gecen Bakatates, şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

16. dakikada Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay itirazı nedeniyle sarı kart gördü

22. dakikada Sivasspor atağında Ahmet'in ceza alanına çevirdiği top savunma uzaklaştırdı. Ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Uğur kaleyi düşündü top farklı şekilde auta gitti.

26. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel ortadaki Fajr'a bıraktı onun vuruşunda top Kayode'nin de ayağına çarparak auta gitti.

30. dakikada Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Ahmet'in ceza alanına ortasında Yatabare topla buluştu ancak kontrolü iyi değil top auta gitti.

40. dakikada Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sağ çaprazda Ferhat topla buluştu şutunda top savunmadan geri döndü.

Stat: Medacal Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Mustafa Savranlar xxx, Ali Saygın Ögel xxx

Tabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, İsmail xx, Victor Hugo xx, Edgar Le xx, Berat xx, Bakasetas xxx, Hamsik xxx, Gervinho xxx, Nwakaeme xxx, Djaniny xx

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Sıopis, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür, Cornelius, Trondsen, Yunus Mallı, Koita, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sivasspor: Ali xx, Uğur xx, Gradel xx, Kayode xx, Yatabera xx, Camera xx, Okechukwu xx, Hakan xx, Faycal xx, Ahmet xx, Caner xx

Yedekler: Muammer, Cofia, Sefa, Felix, Erdoğan, Kerem, Koray, Ziya, Özkan, James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Bakasetas (dk. 15 pen.) (Trazbonspor)

Sarı Kartlar: Azubuike, Rıza Çalımbay (Teknik Direktör) (Sivasspor), Vitor Hugo (Trabzonspor)

(Ersen Küçük - Ozan Köse/İHA)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
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