Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
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Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi

24.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:31
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi

Süper Lig'in 14. haftasında D.G. Sivasspor, Gençlerbirliği'ni evinde konuk ediyor.

Süper Lig'in 14. haftasında D.G. Sivasspor, Gençlerbirliği'ni evinde konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Candeias, ceza sahası içerisinde Sio'dan kazandığı topu kaleye göndermek istedi. Samassa topa hakim oldu.

14. dakikada Murat'ın pasında ceza sahası içerisindeki Ömürcan topla buluştu. Ömürcan'ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

22. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde direkten seken topa Erdoğan voleyi vurdu. Kayode'nin dokunduğu top kalecide kaldı.

36. dakikada Hakan altı pas çizgisi üzerinden topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Nordfeldt şık bir kurtarışla golü önledi.

45. dakikada Claudemir'in sağ kanattan verdiği pası değerlendiren Gradel sol köşede topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Bilal Gölen xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Sivasspor: Samassa xx, Appihdangoye xx, Robin Yalçın xx, Goiano xx, Uğur xx, Claudemir xx, Erdoğan xx, Hakan xx,Fajr xx, Gradel xxx, Kayode xx

Yedekler: Muammer,Ali, Kone, Cofie, Yatabare, Yasin, Garcia, Ninga, Ziya, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Arda xx, Polomat xx, Ömürcanxx, Halil xx, Murat xx, Berat xx, Sefa xx, Candeias xx, Stancu xx, Sio xx

Yedekler: Übeyd, Furman, Batuhan, Rahmetullah, Kadir, Ayite, Abdullah, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Gradel (dk. 45) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Appindangoye (Sivasspor) Ömürcan, Arda (Gençlerbirliği)

(Mustafa Koçyiğit- Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi
Sivasspor ilk devreyi 1-0 önde bitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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