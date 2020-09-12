Süper Lig: Sivasspor: 0 Alanyaspor: 1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süper Lig: Sivasspor: 0 Alanyaspor: 1

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Sivasspor: 0 Alanyaspor: 1
12.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:06

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gamarra'nın vuruşunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un köşe atışında seken top ceza sahası dışında Gradel'de kaldı. Gradel'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.

21. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Davidson, kaleci Samassa'nın üzerinden topu aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutu savunmadan geri döndü.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xxx

Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Gradel xx, Robin Yalçın xx, Yatabare xx, Jorge Felix xx, Samba Camara xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Hakan Arslan xx, Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Kone, Coffie, Claudemır, Yasin Öztekin, Kerem Atakan Kesgin Barış Yardımcı, Ninga, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih Aksoy xx, Efecan Karaca xx, Salih Uçan xx, Gamarra xx, Bakasetas xx, François xx, Fuertes xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Davidson xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Ceyhun Gülselam, Babacar Khouma, Mustafa Pektemek, Berkan Kutlu, Efekan Bekiroğlu, Onur Bulut, Siopis, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı Kart: François (Alanyaspor), Hakan Arslan (Sivasspor)

Gol: Dadvidson (dk. 21) (Alanyaspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Süper Lig: Sivasspor: 0 Alanyaspor: 1 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 18:12:33. #1.14#
title