Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Ligde henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, başkent taraftarı önünde de 10 kişi kalan rakibini yenemedi. Mücadele golsüz sona erdi.
Süper Lig'in 8'inci hafta müsabakasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'la karşılaşıyor. Maçın son bölümünde MKE Ankaragücü takımı kaptanı Sedat Ağçay'ın gördüğü kırmızı kartla ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı. MKE Ankaragücü taraftarının 90 dakika desteğini kesmediği maç 0-0 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada MKE Ankaragücü'nde sağ kanatta topla buluşan Hasan Kaya hızla ceza sahasına girdi. Rakibini karşısına alan Hasan Kaya'nın yaptığı vuruş uzak direğin yakınından auta çıktı.
62. dakikada Beşiktaş'ta topla buluşan Güven Yalçın, MKE Ankaragücü kalesini cepheden gören bir yerden plase şutunu çekti. MKE Ankaragücü kalecisi Korcan'ın da bakışları arasında top uzak direğin yakınından auta çıktı.
70. dakikada Beşiktaş Adem Ljajic önderliğinde organize bir pozisyon buldu. Elneny'nin penaltı noktası üzerinde kontrol ettiği topu Ljajic'e geri verdi. Ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çeken Ljajic'in şutu savunmadan geri döndü.
74. dakikada MKE Ankaragücü takımında oyuncu değişikliği işaret edildi. Teknik Direktör Metin Diyadin'in cezası nedeniyle kulübede bulunan Hayrettin Aksoy, MKE Ankaragücü takım kaptanı Sedat Ağçay'ı çıkarmak, yerine Mehmet Sak'ı oyuna almak istedi. Sedat'ın ağır hareketleri sonucunda hakem Ali Şansalan, takım kaptanına önce sarı kart, ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı çıkardı. MKE Ankaragücü 10 kişi kaldı.
87. dakikada hızlı gelişen atakta Güven Yalçın'ın sol kanattan içeri gönderdiği topu Korcan Çelikay zorlukla çeldi. Topun kısa düşmesi sonucu pozisyona giren Abdoulay Diaby'nin vuruşunda Ante Kulusic kaleye yönelen topu son anda uzaklaştırmayı başardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xx
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xxx, Stylianos Kitsiou xxx, Michal Pazdan xxx, Ante Kulusic xx, Tiago Pinto xxx, Wilfried Moke xx, Ricardo Faty xx, Hasan Kaya xx (Zaur Sadaev dk. 86 ?), Sedat Ağçay xx, İlhan Parlak xx (Mehmet Sak dk. 78 xx), DenverOrgill xx (Aydın Karabulut dk. 90+3 ?)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Ahmet Can Arık, Mahmut Altınkaya, Alper Önal
Teknik Direktör: Hayrettin Aksoy
Beşiktaş: Loris Karius xx, Douglas xx, Domagoj Vida xxx, Necip Uysal xxx, Caner Erkin xx, Naser Elneny x (Orkan Çınar dk. 82 ?), Atiba Hutchinson xxx, Jeremain Lens xx (Adem Ljajic dk. 57 xx), Abdoulay Diaby xxx, Güven Yalçın xx, Burak Yılmaz xx (Umut Nayir dk. 67 xx)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Enzo Rocco, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Kartal Kayra Yılmaz
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kırmızı Kart: Sedat Ağçay (dk. 74) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Pinto, Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Caner Erkin, Güven Yalçın, Orkan Çınar, Atiba Hutchinson (Beşiktaş) - ANKARA