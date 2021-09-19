Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu) - Haberler
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mesut Özil'in ceza sahasına yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunu kaleci Volkan parmaklarının ucuyla havalandırdı. Yükseklik kazanan topa Novak, kale ağzında kafayla dokundu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada Visca'nın sağ taraftan aldığı topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx (Carlos Ponck dk. 82 ?), Youssouf Ndayishimiye xx, Leo Duarte xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx (Berkay Özcan dk. 67 x), Tolga Ciğerci xx, Edin Visca xx, Danijel Aleksic xx (Nacer Chadli dk. 67 x), Deniz Türüç xx (Alexandru Epureanu dk. 67 x), Stefano Okaka xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 87 ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Peter Zulj, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx, Min Jae Kim xx, Attila Szalai xx, Luiz Gustavo xx, Muhammed Gümüşkaya xx (Filip Novak dk. 62 x), Max Meyer xx (Mert Hakan Yandaş dk. 75 x), Ferdi Kadıoğlu xx, Bright Osayi-Samuel xx (Enner Valencia dk. 46 xx), Dimitrios Pelkas xx (Diego Rossi dk. 46 xx), Mergim Berisha xx (Mesut Özil dk. 62 x)

Yedekler: Berke Özer, Burak Kapacak, Arda Güler, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlitürk

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Stefano Okaka (dk. 16), Gulbrandsen (dk. 90) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Gustavo (Fenerbahçe)

(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

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Haber: Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu) - Haberler
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