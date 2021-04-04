Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Luckassen'in pasında Thelin'in topla buluştu. Thelin'in ara pasında Hajradinovic ceza yayı üzerinde topa sahip oldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

19. dakikada Necip'in hatalı pasında topu kapan Varga, meşin yuvarlağı Aytaç'la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Varga'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada Varga'nın hatalı pasında topla buluşan Larin, ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

38. dakikada sol taraftan Varga'nın yaptığı ortada arka direkte Koomson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Ljajic'in ortaya çevirmek istediği top savunmaya çarparak yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Tosic xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Aytaç xxx, Koomson xx, Varga xx, Hajradinovic xx, Thelin xx

Yedekler: Ramazan, Drinkwater, Tarkan, Anıl Koç, Koita, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Bistrovic, Doğucan

Teknik Direktör: Şenol Can

Beşiktaş: Ersin xx, Necip x, Wellinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Souza xx, Rosier xx, Ljajicxx, Atiba xx, N'koudou xx, Larin xx

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Oğuzhan, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Aytaç (dk. 19) (Kasımpaşa)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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