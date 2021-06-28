Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Garry Rodrigues'i kiralamak için kolları sıvadı
Süper Lig'in yeni ekibi Altay, menajerler tarafından önerilen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı takım, bonservisi Al Ittihad Cidde de bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcuya yeni sezonda kiralık olarak kadrosuna katabilir. 30 yaşındaki futbolcu için son kararı Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli verecek.
18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay transferde hareketli günlerden geçiyor. Siyah-beyazlı kulüp, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues için kolları sıvadı.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Yeni Asır'ın haberine göre; bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad Cidde de bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcunun, tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan liginde 17 maçta 4 gol kaydeden tecrübeli futbolcunun transferini Altay, yönetimin genel kurulu sonrası masaya yatırması bekleniyor. Futbola Feyenoord altyapısında başlayan Rodrigues daha sonra Spartaan, Rostocker, Boshuizen, Den Haay, Dordrecht, Levksi Sofia, Elche, PAOK, Galatasaray, Fenerbahçe ve Al Ittihad Cidde kulüplerinde oynadı. Altay'ın maliyeti yüksek oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma ihtimali yüksek. Maliyeti yüksek olan hücum oyuncusunun, Suudi Arabistan ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.