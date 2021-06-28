Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Garry Rodrigues'i kiralamak için kolları sıvadı

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, menajerler tarafından önerilen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı takım, bonservisi Al Ittihad Cidde de bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcuya yeni sezonda kiralık olarak kadrosuna katabilir. 30 yaşındaki futbolcu için son kararı Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli verecek.