Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu, Çakır ve Aydınus'un görev almaması dikkat çekti
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Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu, Çakır ve Aydınus'un görev almaması dikkat çekti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı verilen Süper Lig'de 41. haftada maçları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe maçına Halis Özkahya, Galatasaray'a Ali Palabıyık ve Beşiktaş'ın müsabakasına da Ali Palabıyık atandı. Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'a görev verilmemesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 41. haftasından oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Karagümrük'ü konuk edeceği mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında Halis Özkahya, Galatasaray'ın ise Denizlispor karşılaşmasında da Abdulkadir Bitigen görev alacak.

11 Mayıs Salı günü oynanacak maçların programı ve hakemleri şöyle;

17.00 Konyaspor-Trabzonspor/ Ali Şansalan

20.30 Alanyaspor-Erzurumspor/ Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa-Ankaragücü/ Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe-Sivasspor/ Halis Özkahya

20.30 Başakşehir-Kayserispor/ Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor/ Zorbay Küçük

20.30 Yeni Malatyaspor-Hatayspor/ Halil Umut Meler

20.30 Denizlispor-Galatasaray/ Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş-Karagümrük/ Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği-Göztepe/ Suat Arslanboğa

Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu, Çakır ve Aydınus'un görev almaması dikkat çekti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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