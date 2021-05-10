Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu, Çakır ve Aydınus'un görev almaması dikkat çekti

Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı verilen Süper Lig'de 41. haftada maçları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe maçına Halis Özkahya, Galatasaray'a Ali Palabıyık ve Beşiktaş'ın müsabakasına da Ali Palabıyık atandı. Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'a görev verilmemesi dikkat çekti.