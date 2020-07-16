Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı Porto, Sporting'i 2-0 mağlup ederek, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Benfica'nın 8 puan önüne geçti ve Portekiz Ligi'nde 29. kez şampiyon oldu. Böylelikle mavi beyazlı takımda Süper Lig'in eski oyuncuları Vincent Aboubakar, Pepe ve Alex Telles birlikte şampiyonluk yaşadı.

Porto, Portekiz Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Dragao Stadı'nda oynanan 32. hafta maçında Sporting'i 2-0 mağlup eden mavi beyazlı ekip, tarihinin 29. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından Portolu futbolcular büyük sevinç yaşarken takımdan ayrılacağı konuşulan eski Galatasaraylı Alex Telles'in sevinç gözyaşları dikkatlerden kaçmadı. Telles ile birlikte eski Beşiktaşlılar Vincent Aboubakar ve Pepe de bu sevince ortak oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Porto'nun aradığı gol 64. dakikada Danilo Pereira'dan geldi. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Marega farkı ikiye çıkardı ve şampiyonluk turu öncesi golünü kaydetti.

29. ŞAMPİYONLUK

Ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Benfica ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Porto, 1 sezonluk aradan sonra şampiyonluğa yeniden ulaşmış oldu. Tarihinde 29. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Porto bu galibiyetle puanını 79'a çıkarırken Sporting ise 59 puanda kaldı.

EN FAZLA KAZANAN BENFICA

Porto, 29 şampiyonlukla tarihte Portekiz Ligi'ni en fazla kazanan 2. takım olarak yerini koruyor. Liga NOS'ta bu alanın lideri ise 37 şampiyonlukla SL Benfica.