Süper Lig'in eski yıldızı Karim Hafez: Mostafa Mohamed'e G.Saray'dan önce Kasımpaşa teklif yaptı
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Süper Lig'in eski yıldızı Karim Hafez: Mostafa Mohamed'e G.Saray'dan önce Kasımpaşa teklif yaptı

20.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:43

Bir dönem ülkemizde Kasımpaşa forması giyen Karim Hafez, vatandaşı ve Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'le ilgili, "Kasımpaşa forması giydiğim dönemde Serkan Reçber bana Mohamed'i sordu. Kasımpaşa, Zamelak'a bir teklif yaptı. Ancak yapılan teklif çok düşük bulunmuştu ve transfer gerçekleşmemişti" dedi.

Türkiye'de Başakşehir, Kasımpaşa ve son olarak Malatyaspor forması giyen Mısırlı solbek Karim Hafez, vatandaşı ve yakın arkadaşı olan Mohamed Mostafa için bilinmeyenleri Fotomaç'a verdiği özel röportaj ile anlattı.

Eski kulübü Kasımpaşa'nın Mostafa Mohammed'i kendisine sordukları anlatan Karim Hafez, "Kasımpaşa forması giydiğim dönemde Serkan Reçber bana Mohamed'i sordu. Afrika Uluslar Gençlik Şampiyonası'ndan önceydi. Onun hakkında çok iyi bilgiler verdim. Çünkü o harika bir oyuncuydu. Turnuva biter bitmez Kasımpaşa kulübü Zamelak'a bir teklif yaptı. Ancak yapılan teklif çok düşük bulunmuştu ve transfer gerçekleşmemişti" dedi.

"G.SARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Mohamed'in Galatasaray'dan teklif aldığında kendisini aradığını dile getiren Karim Hafez, "Ben kendisine Galatasaray'ın çok büyük kulüp olduğunu anlattım. Hatta Türkiye'nin en büyüğü olduğunu anlattım. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli isimler oynadığını söyledim. Sneijder, Drogba gibi isimlerin Galatasaray'da oynadığını dile getirdim. Avrupa'ya gitmek istiyorsan doğru adrese geleceksin. Çok büyük taraftarı var. 'Galatasaray'dan Avrupa'ya gidersin' dedim" diye konuştu.

"BİR SONRAKİ DURAĞI İNGİLTERE OLACAKTIR"

Mohamed Mostafa'nın Galatasaray'da ve Türkiye'de çok büyük iz bırakacağını anlatan Karim Hafez, "Belki iddialı olacak ama sezon sonu İngiltere liginde bir takıma gideceğini düşünüyorum. Salah da böyle gitmişti. Mostafa'nın gideceği yer büyük olasılıkla İngiltere olacaktır" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in eski yıldızı Karim Hafez: Mostafa Mohamed'e G.Saray'dan önce Kasımpaşa teklif yaptı
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