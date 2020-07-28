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Süper Lig'in en centilmeni: Alin Tosca

Sezon başından Gaziantep Futbol Kulübüne transfer olarak Süper Lig ile tanışan Rumen savunmacı Alin Tosca, ligin en centilmen ismi oldu.

Süper Lig'in en centilmeni: Alin Tosca
28.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:11

Sezon başından Gaziantep Futbol Kulübüne transfer olarak Süper Lig ile tanışan Rumen savunmacı Alin Tosca, ligin en centilmen ismi oldu.
Geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de adından söz ettirmek için yola çıkan Gaziantep FK, bu kapsamda sezon başında en son Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu Tosca ile sezon başında anlaştı.
Gaziantep ekibinin ilk dış transferlerinden birisi olan tecrübeli savunmacı, bu sezon takımını sırtlayan isimlerden birisi oldu. Sezon başından bu yana 34 lig maçında da ilk 11'de görev alan Alin Tosca, 3 bin 60 dakika görev aldı. Tüm maçların son düdüğüne kadar formasını sırtından çıkarmayan Tosca, bu anlamda takımının en değişmez ismi olarak dikkati çekti.
Hiç kart görmedi
Bu sezon gol veya asist konusunda suskun kalsa da özellikle savunmada önemli işlere imza atan Tosca, aynı zamanda takımın en centilmen ismi de olmayı başardı.
Kırmızı-siyahlı oyuncuların bu sezon boyunca 80 kez sarı, 4 kez de kırmızı kart gördüğü takımda tüm maçlarda görev almasına rağmen Tosca hiç kart görmedi.
Alin Tosca, Aytemiz Alanyaspor'lu Bakasetas, BtcTurk Yeni Malatyasporlu Farnolle, Çaykur Rizesporlu Melnjak, Sivassporlu Appindangoye ve Trabzonsporlu Sörloth ile ligdeki 34 maçın tamamında görev aldı.
Söz konusu maçların tamamında toplam 3 bin 60 dakika süre alan oyuncular ise Tosca, Appindangoye ve Farnolle oldu.
Ligin değişmez isimlerinin kart istatistiklerine bakıldığında ise Gaziantep FK'li Tosca yine ön plana çıktı. Bekasetas'ın 4 sarı, Farnolle'nin 2 sarı, Melnjak'ın 3 sarı, Appindangoye'nin 3 sarı, Sörloth'un ise 2 sarı ve 1 kırmızı kart gördüğü ligde Rumen savunmacı Tosca ise hiç kart görmedi.
Tosca'ya transfer teklifi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sezon içerisinde verdiği röportajda, Alin Tosca'dan memnuniyetini dile getirmişti.
Tosca'yı "Benim getirdiğim bir oyuncu ve çok yetenekli" diye nitelendiren Sumudica, "Kendisi daha önceden beri tanıdığım bir oyuncu. Buraya bonservissiz geldi. Kendisinin buraya gelmesi için çok görüşme yapmıştık. Nitekim başardık da... İyi bir sezon geçiriyor. Tosca'ya İspanya'dan 1,5 milyon avroluk bir teklif var." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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