Süper Lig'in dibi karıştı! Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye geçit vermedi - Haberler Spor
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Süper Lig'in dibi karıştı! Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye geçit vermedi

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Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi puanını 13'e yükseltirken 19. sırasında yer aldı. 14 puanda kalan Göztepe ise 17. sırasında kendine yer buldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Rize Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-1 kazandı.

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Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 40., 78. dakikada Joel Pohjanpalo ile 90+3. dakikada Erik Sabo kaydetti. Göztepe'de 68. dakikada Halil Akbunar kırmızı kartla oyun dışında kalırken İzmir ekibinin tek sayısı 661. dakikada Atın Nukan'dan geldi.

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