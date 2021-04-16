Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, son haftalarda Hikmet Karaman'la çıkış yakalayan Ankaragücü ile karşılaşıyor. Aboubakar ve Cenk Tosun gibi golcü isimlerinden yoksun olan siyah-beyazlılarda, ileri uçta Cyle Larin oynayacak. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.