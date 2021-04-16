Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım
Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, son haftalarda Hikmet Karaman'la çıkış yakalayan Ankaragücü ile karşılaşıyor. Aboubakar ve Cenk Tosun gibi golcü isimlerinden yoksun olan siyah-beyazlılarda, ileri uçta Cyle Larin oynayacak. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, son haftaların formda ekibi Ankaragücü ile karşılaşıyor. Zirvede hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılarda kritik maç öncesinde önemli eksiklerin olması dikkat çekiyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları süren Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra Vincent Aboubakar maç kadrosunda yer almadı. Ankaragücü'nde tedavileri süren Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Assane Diousse, Saba Lobjanidze ile Torgeir Börven'nin karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Endri Çekici ise kart cezalısı.
6 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, N'Koudou, Larin
Ankaragücü: Korcan Çelikay; Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Tiago Pinto; İbrahim Akdağ, Alper Potuk; Geraldo, Paintsil, Badji; Emre Güral
CANLI ANLATIM
Dakika 4: Penaltı atışını N'Koudou kullandı. Korcan yerden köşeye giden topu çelmeyi başardı.