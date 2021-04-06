Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçlarında ev sahibi ekipler güldü! Göztepe, Rize'yi 2-0'la geçerken, Karagümrük de Hatay'ı 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçlarında ev sahibi ekipler galip geldi. Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerken, Karagümrük'te Hatayspor'u tek golle geçti. Yeni teknik direktörü Francesco Farioli ile ilk galibiyetini alan Karagümrük, puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 33. hafta ev sahibi takımların galibiyetiyle başladı. Göztepe, Çaykur Rizespor'u 56. dakikada Halil Akbunar ve 77. dakikada Cherif Ndiaye'nin golleriyle mağlup etti. Bir diğer maçta ise Karagümrük, Hatayspor'u 70. dakikada Artur Sobiech'in golüyle yıktı.

GÖZTEPE SERİ BİTİRDİ

Göztepe ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Göztepe oldu. İzmir ekibi üç haftadır kaybetmeyen Çaykur Rizespor'u rahat geçti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Halil Akbunar ve 77. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan, 90. dakikada maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepkisi nedeniyle kırmızı kart gördü. Oyuncu değişikliği hakkını dolduran Çaykur Rizespor'da kaleye Meriah geçti.

FARIOLI İLE İLK GALİBİYET

Karagümrük, Hatayspor'u Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Artur Sobiech kaydetti. Bu sonucun ardından yeni teknik direktörü Francesco Farioli ile ilk galibiyetini alan Karagümrük, puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer buldu.