Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

12.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:18
Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor.Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmişti.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ile Cenk Tosun sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Başakşehir'de Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic, Giuliano, Deniz Türüç, Crivelli

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

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